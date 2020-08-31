Такого издевательства над правоохранительной системой, как за последний год, не было даже во времена Порошенко, – Пискун

Святослав Пискун Скриншот видео

Хотя начало для этого было заложено в 2015 году, отметил бывший генеральный прокурор

Такого издевательства над правоохранительными органами как сейчас, не было даже при президентстве Петра Порошенко.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил генеральный прокурор Украины в 2002-2003, 2005, 2007 гг., председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун.

"Такого издевательства над правоохранительной системой, которое произошло за последний год, в нашей стране еще не было даже во времена Порошенко, хотя начало было положено именно с той Конституции 2015 года, где убрали слово, от Генеральной прокуратуры отрезали полномочия надзора, убрали слово "прокуратура Украины", убрали ее из раздела – отдельного конституционного раздела и "втарабанили" в раздел судебной власти. Никогда в жизни прокурор не был в разделе судебной власти Конституции. Это была отдельная статья, потому что это была отдельная институция государственная. Взяли и "затарабанили" в раздел судебной власти. Какое мы имеем отношение, прокуроры, к судебной власти? Да никакого", - сказал Святослав Пискун.

Напомним, 31 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что назначила своим советником Святослава Пискуна из-за его опыта и эффективности.

Как сообщали, 25 августа советник генпрокурора Украины Святослав Пискун заявил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.