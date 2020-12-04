Такого цинизма и произвола еще не было! - Депутат Гиганов о событиях в Одесском облсовете

Телеканал ZIK

Депутат заверил, что будут противодействовать произволу до последнего

Такого произвола в Одесском облсовете еще не было: партия "Слуга народа", связавшись со старыми коррупционерами и используя полицию, хочет завести своего председателя от "Слуги народа" в областном совете, уменьшив кворум депутатов, искусственно не зарегистрировав партию "За майбутнє".

Об этом во время включения в эфире на телеканале ZIK заявил депутат Одесского областного совета Богдан Гиганов.

Депутат прокомментировал события в Одесском областном совете, где сегодня, напомним, представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партии "За майбутнє" блокировали открытие сессии Одесского облсовета из-за саботажа ТИК, и где произошли столкновения, во время которых пострадала народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова – у нее подозрение на перелом руки.

"Мы сейчас видим такой беспредел, которого никогда не было, даже при самой "злочинной владе", где "Слуга народа", абсолютно утратив поддержку народа, вот этого же народа, которому он, собственно, должен был служить, сегодня, связавшись со старыми коррупционерами, которых они называли таковыми еще недавно, пытаются силой, используя полицию, завести своего председателя от "Слуги народа" в областном совете, уменьшив кворум депутатов, искусственно не зарегистрировав партию "За майбутнє". Вы понимаете, насколько цинично это все?" - риторически поинтересовался депутат.

Богдан Гиганов отметил, что все политические силы в Одесском областном совете, которые мыслят здраво, объединятся: "Конечно, мы будем стоять до последнего!".

Депутат Одесского облсовета отметил, что глава Одесской ОГА Гриневецкий, кабинет которого находится в том же помещении, что и облсовет, не реагирует на упомянутые события. По его мнению, свою позицию относительно событий в Одессе должен был бы выразить и президент Украины Владимир Зеленский.

"В ключевом регионе Украины, то есть туристической Мекке, происходят такие вопиющие вещи именно с его политической силой - и никакого комментария ни от губернатора, ни от президента! Полиция, например, просто избила народного депутата Татьяну Плачкову... Я не знаю, как это назвать! Это просто беспредел!" - подчеркнул Богдан Гиганов.

Как сообщали, во время столкновений в Одесском областном совете пострадала народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова. У нее подозрение на перелом руки.

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