Такое выступление целесообразно в ночном клубе: Председатель Херсонской ОГА прокомментировал "грязные танцы" в сессионном зале

Телеканал ZIK

Каким должен быть выступление, мне не было известно

Такое выступление может быть целесообразным в ночном клубе, но точно не в помещении областной государственной администрации или областного совета.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Гусев отметил: Уже сегодня через устройства "грязных танцев" в сессионном зале Херсонского облсовета был уволен с должности руководитель аппарата Херсонской областной администрации, а его заместитель будет освобождена после соответствующего согласования в ОПУ.

"В отношении руководства областного управления культуры молодежи и спорта, сейчас мы определяемся, я исследую информацию о том, кто именно из управления будет привлечен к ответственности. Это первое. Второе – выступление проходило в сессионном зале совета, я присутствовал на официальной части, где поздравил женщин. А когда было это выступление, меня не было. Меня проинформировали, что планируется выступление известной в Херсоне группы. Собственно то, каким должен быть выступление, мне не было известно. Я видел это выступление уже вчера в СМИ", – сказал председатель Херсонской ОГА.

Вместе с тем он заявил, что "грязные танцы" его возмутили и он считает это недопустимым.

"Такое выступление может быть целесообразным в ночном клубе, но точно не в помещении ОГА или областного совета", – добавил Юрий Гусев.

Напомним, в социальных сетях распространилось видео выступления, где поют 2 мужчин и 2 женщин танцуют в откровенных нарядах на праздновании 8 марта в помещении Херсонского облсовета.

Позже в СМИ споявилась информация, что после скандального поздравления женщин в сессионном зале облсовета председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевського, заместителя председателя Светлану Чепігу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.