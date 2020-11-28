Сытник должен быть уволен, - Офис президента
Кабинет Министров во время последнего заседании 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя. Об этом пишет "Закон и Бизнес"
С просьбой прокомментировать эту законодательную инициативу издание "Закон и Бизнес" обратилось к юристу, заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.
"Я не хотел бы оценивать сам законопроект, поскольку не определяю государственную политику в этом вопросе. Поэтому могу выразить только свое собственное мнение относительно ситуации, сложившейся вокруг НАБУ", - предупредил О.Татаров.
Он заметил, что последние социологические исследования показывают, что уровень доверия к НАБУ едва ли не самый низкий среди всех правоохранительных органов.
"НАБУ - это не украинская история, которая к сожалению находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник, - сказал заместитель руководителя ОП.
По убеждению О.Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившим в законную силу. Он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял и оно имеет силу закона.
"Также вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", - сообщил О.Татаров.
Он отметил, что Сытник также фактически ввел в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, поскольку он не отвечал критериям добропорядочности. "В частности следователи пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем провозглашались слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следователей и прокуроров, которые потом ими подписывались, - отметил О.Татаров. - Это было официально по судебному решению задокументировано, то есть является доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество - проинформировано о подробностях".
"Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности, дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета, - резюмировал заместитель руководителя Офиса Президента. - По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов".