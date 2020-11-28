Сытник должен быть уволен, - Офис президента

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Кабинет Министров во время последнего заседании 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя. Об этом пишет "Закон и Бизнес"

С просьбой прокомментировать эту законодательную инициативу издание "Закон и Бизнес" обратилось к юристу, заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.

"Я не хотел бы оценивать сам законопроект, поскольку не определяю государственную политику в этом вопросе. Поэтому могу выразить только свое собственное мнение относительно ситуации, сложившейся вокруг НАБУ", - предупредил О.Татаров.

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Он заметил, что последние социологические исследования показывают, что уровень доверия к НАБУ едва ли не самый низкий среди всех правоохранительных органов.

"НАБУ - это не украинская история, которая к сожалению находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник, - сказал заместитель руководителя ОП.

По убеждению О.Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившим в законную силу. Он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял и оно имеет силу закона.

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