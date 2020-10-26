Сын Стуса: Перед выборами на имени отца спекулируют политические силы, которые ничем другим себя зарекомендовать не могут

Дмитрий Стус Фото из открытых источников

Генеральный директор Национального музея Шевченко, сын писателя Василия Стуса Дмитрий Стус заявил: перед проведением местных выборов на имени его отца спекулируют политические силы, которые не имеют личных политических достижений. Об этом он заявил в интервью сайту 1news.

Комментируя суд по делу о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани про Василия Стуса, Дмитрий Стус отметил, что некоторые политики пытаются пропиариться в этом деле на имени его отца накануне местных выборов.

"Как только приближаются выборы, сразу политики, не имеющие никаких реальных успехов, но которые очень хотят носить жупел "патриота", поднимают "дело Медведчука". Это продолжается уже много лет и происходит по типичному советскому сценарию. Назначают виновного, и толпа поддерживает обвинения", - отметил Дмитрий Стус.

"Через несколько дней – выборы, перед которыми на имени отца спекулируют политические силы. Так что все ожидаемо и закономерно. По "летописи Самовидца" - пока гетманы воюют друг с другом, их побеждают чужаки. В самом деле - никто не приносил столько вреда, как свои. Именно об этом говорилось в стихотворении Василия Стуса "По летописи Самовидца", - отметил он.

Сын Василия Стуса заявил, что не понимает, почему политики, вместо того, чтобы рассказывать о собственных политических успехах и достижениях, пиарятся на судебном процессе над его отцом, который прошел 39 лет назад.

"Ситуация тянется уже 40 лет, обросла бородой, хвостами, и, с моей точки зрения, очень дурно пахнет. Но перед каждыми выборами все это повторяется. Вместо того, чтобы говорить о перспективах, говорить о программах, чтобы вести политический диалог между разными частями нашего политикума и частями, соответственно, общества и между общественными силами, которые они представляют, политики, которые за прошлую каденцию ничего не достигли, начинают вытаскивать на свет дело Стуса и полемизировать, в том числе, с Медведчуком (нардепом Виктором Медведчуком - ред.), не языком современного развития, а на языке того, что произошло в далекой советской эпохе, в 1980 году", - отметил Стус.

Напомним, что Дарницкий суд Киева принял решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани о Василии Стусе из-за ложной информации о Викторе Медведчуке.