Свою бездеятельность и блокирование реформ ОПК Уруский прикрывает именем президента, - СМИ

Олег Уруский Радио Свобода

Действия и заявления вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского направлены на уничтожение украинского ОПК и наносят вред имиджу президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье "Уруский и бездеятельность: к чему приведет неспособность вице-премьер-министра заниматься ОПК Украины", опубликованной изданием Rupor.info, сообщает УНИАН.

"Министерства, которым должен управлять Уруский, не существует в природе. Да, деньги на его функционирование выделяются, но в реальности штат министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности укомплектован меньше чем на 5 процентов. Всего из заявленных 330 сотрудников министерства на данный момент работает "аж" 7 человек – министр, его замы и советники. 6 из 7 сотрудников министерства (кроме собственно Уруского) не имеют доступа к гостайне. Иными словами, не могут выполнять ключевую функцию – формировать Государственный оборонный заказ", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что за 4 месяца каденции Уруский и его команда не подготовили комплексную стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, однако успешно блокируют реальные изменения в ОПК.

"Происходит блокирование тех реформ в ОПК, которые были задуманы давно. И не реализуются только из-за Уруского. Речь идет о корпоратизации ОПК. Вместо этого Уруский включил ручной режим и сам давит на предприятия, заставляя их выполнять его требования. При этом вице-премьер явно забыл о международных стандартах OECD (прозрачность, подотчетность, контроль, независимое управление). Сейчас Уруский пытается вывести из "Укроборонпрома" 6 авиационных предприятий, несмотря на какую-либо подготовленную стратегию развития авиации в Украине", - говорится в статье.

В то же время свою бездеятельность Уруский прикрывает за счет имени президента Украины.

"По заявлению Уруского, президент Владимир Зеленский поставил ему задачу создать в Украине ракетный носитель легкого класса для освоения космоса - до конца его каденции (до марта 2024 года, – ред.). Он отметил, что средства на это отсутствуют и среди инвесторов могут быть иностранные государства. В целом, Уруский выставил президента полный идиотом, который только и мечтает о какой-то ракете. На самом деле, похоже, что президент попросту хотел при помощи этой ракеты как одного конкретного проекта проиллюстрировать общий рост военной промышленности в стране. Но Урускому проще рассказывать о ракетах и космосе, но не о реальной работе его министерства", - говорится в публикации.

При этом автор добавляет: "Главная проблема состоит в том, что такими действиями Уруский окончательно уничтожает систему украинской ОПК, выергивая из него как из запеканки изюм. Все остальное его не интересует, и оно может быть уничтожено. За 4 месяца пребывания на должности Уруский продемонстрировал абсолютную неспособность заниматься развитием ОПК - этого критически важного для Украины направления", - подытожил он.