Свои надежды на улучшение жизни в Украине избиратели Зеленского теперь связывают с Медведчуком, – Чемерис

Владимир Чемерис Фото из открытых источников

Результаты местных выборов и последние социологические опросы показывают, что свои надежды на установление мира в стране и восстановление экономики украинцы все больше связывают с партией Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал политический эксперт и правозащитник Владимир Чемерис.

Так, согласно результатам соцопроса центра "Социальный мониторинг", если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшие дни, то ОПЗЖ набрала бы 22% голосов. Таким образом, партия Медведчука уверенно оторвалась от конкурентов и вплотную приблизилась к "слугам народа", рейтинг которых обвалился до 25%.

Эксперт отмечает, что падение рейтинга партии Зеленского является следствием невыполнения своих предвыборных обещаний.

"Надежды на мир, на восстановление гражданских прав, на изменения социально-экономической политики – они не оправдались. И это – причина падения", – сказал Чемерис.

По мнению правозащитника, электорат Зеленского переходит к ОПЗЖ, потому что эта партия не просто обещает, а предлагает конкретные действия. Медведчук, как бы к нему не относились, показал, что ОПЗЖ реально предлагает украинцам исполнение тех надежд, которые не выполняет "Слуга народа", – подчеркнул Чемерис.