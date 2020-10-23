"Свобода слова есть во Львове, но не для всех": Радикалы сорвали мероприятие ОПЗЖ и угрожали журналистам

Александр Смирнов Скріншот із відео

Александр Смирнов рассказал об инциденте во Львове

Во Львове радикально настроенные молодчики сорвали пресс-коференцию партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", запугивали журналистов и работников информационных площадок, которые давали возможность оппозиционным политикам выразить свою позицию. Больше всего в этой ситуации пугает бездействие власти.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил член Совета региональной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Смирнов.

Гость рассказал, что накануне представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Львове хотела провести пресс-конференции, чтобы представить команду, которая идет во Львовский городской совет, однако представители радикальных кругов не дали этого сделать.

"Но, к сожалению, радикально настроенные люди, в группе 20-30 человек молодежи, которые явно получили за это дело деньги, не дали нам провести пресс-конференцию. Партию этим они не сильно напугали, но они потом перешли просто к откровенному запугиванию журналистов и информационных площадок, которые нам предоставляли возможность свою позицию высказать, с чем мы идем на выборы и для чего", – отметил Александр Смирнов.

Политик указал на проблему бездействия власти в этой ситуации, в чем он видит злой умысел.

"Больше всего пугает бездействие власти по этому вопросу. То есть это или незнание, или бездеятельность, или злой умысел. Я склоняюсь к третьему варианту, потому что полиция, конечно, приехала. Пресс-конференцию сорвали, а потом в сетях выложили видеообращение представителей, скажем так, организаций радикально настроенной... Это обращение было похоже на запись террористов, с таким угрюмым жестким видом они сказали, что свобода слова есть во Львове, но не для всех", – рассказал Александр Смирнов.

Оппозиционный политик все же надеется на реакцию власти и на то, что гарант Конституции гарантирует проведение демократических местных выборов.

Как сообщали, во Львове молодые люди пытались помешать проведению пресс-конференции "Оппозиционной платформы - За жизнь".