Свидетель разговора Зеленского с Трампом освобождается через "запугивание" и "месть"

Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры

Подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности Александр Виндман, который выступил свидетелем в расследовании импичмента главы США Дональда Трампа, уходит в отставку из-за "предполагаемое издевательства, запугивания и мести" со стороны президента. Об этом сообщает адвокат офицера Дэвид Прессман, передает The Washington Post.

"С помощью кампании запугивания и мести президент США попытался заставить Віндмана сделать выбор между соблюдением закона или удовлетворением президента. Между выполнением присяги или защитой своей карьеры. Патриотизм Віндмана стоил ему карьеры", - заявил Прессман.

По его словам, Виндман заверил, что очень любит свою работу и добавил, что его семь’я с нетерпением ждет следующего этапа их жизни.

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Напомним, Сенат оправдал президента США Дональда Трампа в деле об импичменте. За обвинения в злоупотреблении проголосовали 48 человек - 47 представителей Демократической партии и республиканец Митт Ромни. По второму пункту обвинения поддержали 47 сенаторов. Для устранения Трампа от власти были необходимые 67 голосов в поддержку любого из обвинений.

Как сообщалось, 21 января, Верхняя палата парламента США начала рассмотрение дела об импичменте президента Америки Дональда Трампа. Сначала сенаторы рассматривали резолюцию, которая определила регламент слушаний, а впоследствии началось слушания об импичменте по сути.

Впоследствии стало известно, что республиканцы в Сенате Соединенных Штатов Америки проголосовали за правила процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которые предложил лидер республиканского большинства Митч Макконнел.

Как известно, 25 сентября Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал стенограмму разговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, вследствие чего начались слушания по делу импичмента американского лидера. Речь идет о переговорах президентов 25 июля 2019 года.