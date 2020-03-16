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Светличная одержала победу на промежуточных выборах в Верховную Раду

Самовыдвиженец Юлия Светличная набрала 77,54% голосов избирателей

Юлия Светличная одержала победу на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины по 179-му округу. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Об этом стало известно после обработки 100% протоколов участковых.

Так, самовыдвиженец Юлия Светличная набрала 77,54% голосов избирателей. В то же время ее ближайшая преследовательница Виктория Пташник ("Европейская солидарность") - лишь 7,91%.

Таким образом Светличная стала новым народным депутатом Украины.

Как сообщалось, 15 марта в Харьковской области произошли промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №179.

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