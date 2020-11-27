Сверхвысокие выплаты в наблюдательных советах: В "Слуге народа" пожаловались на невозможность влияния

Наблюдательные советы

Неравенство в зарплатах возмущает, такого не должно быть, говорит Анатолий Костюх

Верховная Рада Украины не влияет на установление уровня зарплат членам наблюдательных советов государственных предприятий. Если бы так было, в парламенте нашлось бы 226 голосов, чтобы уменьшить выплаты.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Анатолий Костюх.

Парламентарий, отвечая на вопрос ведущих, уменьшат ли выплаты членам наблюдательных советов государственных предприятий для сокращения дефицита государственного бюджета на 2021 год, отметил, что Верховная Рада Украины не может повлиять на это.

"Здесь достаточно такая противоречивая вещь, я не буду в нее заходить, просто объясню: с одной стороны, наблюдательные советы – это условие, все же, ассоциации с ЕС, это условие международных договоров, то есть что мы будем вводить где-то независимые органы контроля за крупными предприятиями. С другой стороны, мы как ВРУ не устанавливаем им зарплаты, и поэтому мне лично поспливать на это, скажем так, сложно", – отметил нардеп.

Анатолий Костюх подчеркнул, что неравенство в зарплатах возмущает и такого не должно быть.

"Когда я слышу о зарплатах на миллион гривен и больше – это недопустимо", – отметил парламентарий.

Анатолий Костюх добавил: "Фракция "Слуга народа" неоднократно заявляла с трибуны ВРУ о таком неравенстве. И, откровенно, я хотел бы до конца этого года увидеть изменения. Но, говорит еще раз, это зависит не от ВРУ – установления таких зарплат, и в этом есть проблема. Если бы от нас зависело, поверьте, 226 депутатов мы легко бы нашли, чтобы уменьшить зарплаты".

Напомним, недавно глава МОН Сергей Шкарлет заверил, что зарплаты работникам образования повысят, несмотря на экономические трудности в связи с пандемией COVID-19. По его словам, средства на увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены.

Однако на внеочередном заседании правительства 23 ноября Кабмин отменил повышение зарплат учителям в 2021 году. Так, правительство приостановило действие постановления от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки" до 31 декабря 2021 года. В частности, постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальная ставка зарплаты педагогов составит три размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. К слову, в соответствии с проектом государственного бюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривны.

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