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Супрун попрощалась с украинцами в Facebook и дала последний совет

Ульяна Супрун РБК-Украина

Экс-глава Минздрава призвала украинцев конфликтовать и не идти на компромиссы со злом

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что публикует свой последний пост на Facebook, и дала последний совет. Об этом Супрун 1 января написала на своей странице в соцсети. 

"Будьте здравым смыслом. В первый день нового года публикую на своей Facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет", - говорится в заметке. 

Ульяна Супрун призвала украинцев конфликтовать и "не делать компромиссов со злом". Также бывшая глава Минздрава посоветовала читателям думать об обществе и стране, а также, принимать решения так, "как будто этого больше не от кого ожидать". 

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"Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", - написала она. 

В постскриптуме Супрун добавила: "Если есть смелость прощаться, всегда будешь держать надежду до свидания".

Facebook

Напомним, Ульяна Супрун руководила Министерством здравоохранения с августа 2016 года. Однако, в сентябре 2019 года Кабинет министров Украины принял окончательное решение об увольнении Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины.

В Facebook женщина часто давала советы украинцам на тему здоровья и медицины.

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