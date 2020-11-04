Судья КС обнародовал проект решения относительно толкования нормы о земле

Судья Конституционного Суда Сергей Сас Судебно-юридическая газета

Соответствующий документ КСУ принял за основу

Судья Конституционного Суда Украины Сергей Сас обнародовал проект решения суда о толковании земельных статей Конституции, которое суд принял за основу 2 ноября. Об этом сообщает ZN.UA.

По словам Саса, официальное толкование положений Конституции относительно земли не позволит лишить украинцев "национального богатства, создание крупных землевладельцев и латифундий, а также не допустит лишения права собственности граждан Украины на землю".

Кроме того, в суде считают, что субъектом права собственности на землю являются исключительно граждане Украины. То есть иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на территории государства законно, не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю. Согласно проекту решения, международные организации также не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю.

"Как субъект права собственности на землю украинский народ осуществляет распоряжение землей непосредственно через всеукраинский референдум в соответствии со статьей 73 Конституции Украины относительно изменения территории Украины. Других случаев непосредственного осуществления украинским народом права собственности на землю через всеукраинский референдум в Конституции Украины не закреплено", - говорится в документе.

Конституционный суд также считает, что право собственности украинцев на землю является абсолютным, неизменным и не может быть ограничено какими-то законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.

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Напомним, 2 ноября было отменено собрание судей Конституционного суда Украины из-за экстренного рассмотрения конституционности закона О рынке земли. Заседание началось в 12:00, однако не сообщалось, в связи с чем возникла такая срочная необходимость в рассмотрении данного вопроса.

В свою очередь, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что КСУ не рассматривал закон о рынке земли в целом, а только 13-14 статьи, связанные с рынком земли.