Суд вернул Богатыревой арестованное имущество, в том числе значок "Партии регионов"

Кроме партийной символики, экс-чиновнице отдали арестованные иконы и золотой слиток

Бывшой главе минздрава Украины времен Виктора Януковича Раисе Богатыревой вернули арестованное имущество. Об этом говорится в Государственном реестре судебных решений.

Сообщается, что по ходатайству адвокатов Богатыревой, принято решение о возвращении ценностей владелицы. Суд постановил, что арест на драгоценности был наложен необоснованно, поскольку у Богатыревой отсутствует статус подозреваемой.

Среди имущества оказались 30 850 гривен, 1650 евро и 1500 долларов наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы с ртутной позолотой и гравировкой, 7 икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа и значок "Партия регионов".

Ценности арестовали, когда Богатыреву подозревали в хищении государственных средств в особо крупных размерах. В августе 2019 года суд обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против экс-главы минздрава, поскольку, по выводам суда, по делу истек срок досудебного расследования.

Позже Богатыреву задержали пограничники в аэропорту "Киев" после прибытия из Минска и передали Нацполиции. Впоследствии суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, но она внесла залог в 6 млн грн.

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Напомним, в июне текущего года Высший антикоррупционный суд отменил меру пресечения Богатыревой. В постановлении было указано, что прокуратура нарушила нормы УПК в части уведомления о подозрении. В прокуратуре заявили, что не вручали новое сообщение Богатыревой, поскольку не видят для этого оснований.