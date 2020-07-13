Суд снял электронный браслет с подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь

Подозреваемая по делу Шеремета Яна Дугарь Фото: Громадське

Адвокаты обвиняемой частично удовлетворены решением суда

Суд смягчил меру пресечения и снял электронный браслет с подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, военного медика Яны Дугарь. Об этом пишет Громадське радіо.

Отмечается, что адвокаты обвиняемой частично удовлетворены решением суда, ведь меру смягчили, однако заявили, что будут и дальше доказывать непричастность Дугарь к делу.

Отметим, 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в 168 тысяч гривен.

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Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от участия в следственных действиях и от полиграфа. По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, они не хотят давать любые показания.

Также Андрей Антоненко заявлял, что в СИЗО на него давили и не оказывали медицинскую помощь. Кроме того, в последнее время его и Юлию Кузьменко беспокоят проблемы со здоровьем.