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Суд по избранию меры пресечения Порошенко отложили до 8 июля

Петр Порошенко прессслужба партии "Европейская Солидарность"

Суд должен начаться в 11:00

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что суд по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко отложили до следующей среды. Об этом он написал в Telegram.

"Суд отложили до 8 июля 11:00. На суд в качестве свидетелей вызовут понятых, которые присутствовали при "вручении подозрения Порошенко в ГБР", - отметил политик.

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Напомним, сегодня бывший президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.

Позже, в Государственном бюро расследований заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко отказался давать показания в ведомстве. Также ему вручали повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался их получать.
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