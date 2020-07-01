Суд по избранию меры пресечения Порошенко отложили до 8 июля

Петр Порошенко прессслужба партии "Европейская Солидарность"

Суд должен начаться в 11:00

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что суд по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко отложили до следующей среды. Об этом он написал в Telegram.

"Суд отложили до 8 июля 11:00. На суд в качестве свидетелей вызовут понятых, которые присутствовали при "вручении подозрения Порошенко в ГБР", - отметил политик.

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Напомним, сегодня бывший президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.