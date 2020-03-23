Суд по делу МН17: Заседание длилось менее часа, рассмотрели ходатайства и запросы

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Следующее заседание состоится в 10:00 8 июня 2020 года

В Нидерландах третье судебное заседание по делу о сбитом пассажирского самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines летом 2014 года продолжалось менее часа и состояло только из выступления представителя суда. Об этом пишет BBC.

Как отмечалось ранее, слушание было закрытое для прессы и родственников пострадавших, а количество прокуроров и адвокатов, допущенных в зал суда, также біло ограничено из-за пандемии коронавируса.

В частности суд обнародовал свое решение относительно предыдущих запросов и их обоснование. Запросы касались доступа к различным документам и материалам следствия для различных сторон процесса.

Так, суд предоставил Совету родственников погибших доступ к полным версиям многих документов дела, которые они не имели права смотреть раньше. Однако, им не позволят копировать эти документы, но юристы родственников погибших будут иметь право обсуждать их со своими клиентами.

Следующее заседание состоится в 10:00 8 июня 2020 года.

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Напомним, 9 и 10 марта состоялись первые заседания по делу МН17, после них суд объявил перерыв, чтобы рассмотреть заявления сторон обвинения и защиты.