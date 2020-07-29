Суд перенес слушания по делу Сивохо против "Нацкорпусу" на неопределенный срок

Сергей Сивохо Фото из открытых источников

Защита подозреваемых объявила об отводе судьи

Сегодня, 29 июля, Печерский районный суд Киева перенес на неопределенный срок заседание по делу бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо против членов праворадикальной организации "Национальный корпус", ветеранов "Азова" Юрия Капли, Александра Демидова и Сергея Тамарина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, защита подозреваемых объявила об отводе судьи. Дата нового заседания будет назначена после рассмотрения отвода.

Отметим, Тамарина, Каплю и Демидова обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в середине марта в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения. Модератор пытался успокоить ситуацию, но это не удалось. Нескольким националистам удалось прорваться к Сергею Сивохо, которого толкали, и он вынужден был ретироваться.

Ранее сообщалось, что мужчине, которого подозревают в нападении на экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая.

Второго подозреваемого в нападении, Александра Волкова отпустили из-под стражи до судебного заседания.

Третьего подозреваемого в нападении на Сергея Сивохо, Юрия Каплю суд отпустил под личное обязательство, с условием появляться на допросы и следственные действия.