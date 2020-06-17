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Суд отклонил апелляцию на меру пресечения Федыне

Судья отклонил апелляцию из-за "нехватки судей и финансирования"

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу народного депутата Софии Федыны относительно нарушения процедуры и законности в назначении и продлении ей меры пресечения. Об этом она сообщила в Facebook.

"Киевский апелляционный суд должен был рассматривать мою апелляцию, о нарушении процедуры и законности в назначении и продлении мне меры пресечения. Два месяца переносился. Когда мы пришли, судья сказал, что он единолично отклонил апелляцию", - написала на своей странице депутат.

При этом она добавила, что судья призвал принять закон, который увеличит количество судей и финансового вознаграждения.

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Напомним, народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федыне грозило до пяти лет лишения свободы из-за угрозы убийством президенту Украины.

Ранее мы сообщали, что Печерский районный суд Киева не продлил меру пресечения народному депутату Украины Софии Федыне по делу относительно угроз убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как известно, 26 октября прошлого года депутат София Федына и волонтер Маруся Звиробий во Львове провели онлайн-трансляцию в YouTube и в Facebook, где угрожали убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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