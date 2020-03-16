Суд отказал Януковичу в иске к Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации

Соответствующее решение было принято в пятницу, 13 марта

Бывший президент Украины Виктор Янукович из открытых источников

Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"В удовлетворении иска Януковича Виктора Федоровича к Офису генерального прокурора, Луценко Юрия Витальевича о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации - отказать", - говорится в решении суда.

Как отмечается, апелляционную жалобу на решение суда можно подать в течение 30 дней.

Напомним, недавно стало известно, что бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывают в Киевский апелляционный суд в качестве обвиняемого по делу о государственной измене.