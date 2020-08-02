Суд обязал ГБР расследовать записи разговора Баканова и Трубы о фальсификации уголовного преследования против Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Печерский районный суд г. Киева 16 июля принял решение по жалобе народного депутата Украины Рената Кузьмина на бездействие уполномоченных лиц Государственного бюро расследований, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как отмечается, 31 января 2020 года украинские СМИ обнародовали запись разговора, в ходе которого глава СБУ Баканов обсуждает фальсификацию уголовного дела против Виктора Медведчука с директором ГБР Трубой.

"Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским. – Ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях…", – заявил глава СБУ.

В связи с этим "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала объективного расследования обнародованных СМИ записей. Однако ГБР такое расследование не начало.

"Вполне объяснимо: Государственное бюро расследований превратилось в мощный инструмент внешнего управления и контроля за Украиной со стороны ее истинных заокеанских хозяев, а также в средство политического преследования инакомыслящих, для чего высшее руководство этого органа идет на нарушение закона и фальсификации, координируя свои действия, как следует из обнародованной СМИ записи, с Президентом Украины В. Зеленским", – считают в партии.

Отмечается, что после решения суда, уполномоченные ГБР должны начать уголовное расследование правонарушений, предусмотренных статьей 344 ("Вмешательство в деятельность государственного деятеля") и статьей 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.

"Циничные организованные действия главы СБУ И. Баканова и экс-руководителя ГБР Р. Трубы, совершенные по указанию Президента В. Зеленского, являются противоправными и преступными. Организаторы и заказчики фальсификации уголовного преследования Виктора Медведчука должны понести уголовную ответственность", – отметили в партии.

Напомним, вчера народний депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин обнародовалопределение суда, обязывающее начать расследование по факту фабрикации руководителями СБУ и ГБР уголовных дел против лидера оппозиции Медведчука.