Суд обязал ГБР начать расследование против Баканова, Трубы и Зеленского за фабрикацию уголовных дел против Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать расследование против главы СБУ Ивана Баканова, бывшенго директора ДБР Романа Трубы и президента Украины Владимира Зеленского за фабрикацию уголовных дел против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил народный депутат Ренат Кузьмин.

"Публикую определение суда, обязывающее начать расследование по факту фабрикации руководителями СБУ и ГБР уголовных дел против лидера оппозиции Медведчука", – написал Кузьмин в Facebook.

Как отмечается, ранее в сети были опубликованные аудио- записи разговоров Баканова и Трубы, обсуждающих необходимость фабрикации уголовных дел против Медведчука.

"Из опубликованных разговоров следует, что политически мотивированное уголовное преследование Медведчука правоохранителям заказал президент Зеленский. Учитывая неприкосновенность президента, под суд могут отправиться лишь Баканов с Трубой... Мы же помним предвыборное обещание Зеленского снять неприкосновенность с себя, с судей и с депутатов. С депутатов уже снял. Теперь снимет с себя и с судей", – подытожил депутат.

Напомним, недавно Виктор Медведчук обратился с еще одним открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому. В нем политик призвал главу государства определиться, с кем он и чьи интересы защищает.