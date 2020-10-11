Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс к Зеленскому о защите чести и достоинства

В мае президент назвал главу Черкасс " бандитом"

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Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в решении суда.

Отмечается, что слова Зеленского о том, что Бондаренко якобы "бандит" и имеет 19 уголовных дел является его оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации.

В частности, в суде не видят оснований считать слова президента грубыми, унизительными или непристойными. "Публичный человек, государственный служащий, должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание", – говорится в решении.

В целом суд пришел к выводу, что иск мэра Черкасс является необоснованным, поэтому его не удовлетворили. В то же время Бондаренко имеет 30 дней на подачу апелляции.

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Напомним, в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который решил снять карантин в городе заблаговременно, – "бандит", а его действия – популизм. Тогда глава государства возразил, что ведет борьбу с местными властями.