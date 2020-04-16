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Суд начал слушания относительно меры пресечения Черновол

Экс-нардеп Татьяна Черновол

Автор: Дубонос Никита

Заседание проходит в Печерском суде

Печерский суд Киева начал избирать меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол, которую обвиняют в убийстве человека во время поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году. Онлайн-трансляцию ведет "Судебная власть Украины".

Под зданием суда собрались сторонники Черновол.

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Напомним, накануне Татьяне Черновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который должен избрать ей меру пресечения.

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