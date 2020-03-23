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Суд Киева перенес рассмотрение апелляции Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович из открытых источников

Дело сняли с рассмотрения из-за неполного состава суда

Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявили в пресс-службе суда, сообщает УНН

"Дело сняли с рассмотрения из-за неполного состава суда. Дата следующего заседания будет сообщена дополнительно", - подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, ранее бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали в Киевский апелляционный суд в качестве обвиняемого по делу о государственной измене. Заседание было назначено на 11:00 23 марта. 

Кроме этого, недавно Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

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