Суд Киева перенес рассмотрение апелляции Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович из открытых источников

Дело сняли с рассмотрения из-за неполного состава суда

Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявили в пресс-службе суда, сообщает УНН.

"Дело сняли с рассмотрения из-за неполного состава суда. Дата следующего заседания будет сообщена дополнительно", - подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, ранее бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали в Киевский апелляционный суд в качестве обвиняемого по делу о государственной измене. Заседание было назначено на 11:00 23 марта.

Кроме этого, недавно Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.