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Суд ЕС отменил санкции против Азарова

liga.net

Совет Евросоюза не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту

Суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом говорится в решении суда от 16 декабря. 

Как отмечается, суд рассмотрел жалобу юристов Азарова на решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года оставить его в перечне лиц, против которых внедрении санкционные ограничения. В результате было постановлено, что Совет ЕС не проконтролировала обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.

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"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах обжалуемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", - решил суд.

В связи с этим было остановлено действие решения ЕС о наложении санкций на экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. 

Напомним, в марте этого года послы ЕС решили снять "замораживание" активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. В то же время были продлены санкции против Виктора Януковича и еще восьми человек. 

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