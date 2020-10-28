Суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи по делу "скифского золота"

Скифская пектораль Фото из открытых источников

Украина требовала отвода судьи из-за сомнений в его беспристрастности

Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в деле по "скифского золота". Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам Кулебы, Украина надеется на объективное рассмотрение этого дела. "Важная победа в деле "скифского золота". Сегодня апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе одного из судей, в беспристрастности которого были сомнения. Украина в дальнейшем будет защищать свои интересы, рассчитывает на объективное рассмотрение и победу справедливости", – написал глава дипведомства.

Как известно, в декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым – золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото"), которые на момент аннексии Крыма находились в Нидерландах, должны быть возвращены в Украину. После этого администрация трех музеев аннексированного Крыма подала апелляцию на это решение, рассмотрение которой началось 11 марта 2020 года.

Позже, 2 сентября, Апелляционный суд Амстердама начал слушания по отводу судьи по делу о"скифском золоте". Тогда Украина просила отвод судьи в связи с выявлением дополнительных материалов, свидетельствующих о предвзятости судьи и его связи с Российской Федерацией.