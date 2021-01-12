Сучков: Правительство дискредитирует вакцину "Спутник-V" в интересах транснациональных компаний США

Член Молодежного Крыла ОПЗЖ Никита Сучков Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Украинское правительство развернуло масштабную компанию по дискредитации вакцины "Спутник-V" в интересах транснациональных компаний США. В этом убеждён член Молодежного Крыла ОПЗЖ Никита Сучков. Аналитику по сложившейся ситуацией с вакциной он опубликовал на своей странице в Facebook.



"В Украине сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация, которая, в том числе ставит свой отпечаток на экономике, но даже в такой тяжелый момент для нашей страны, когда остро стоит вопрос спасения жизни и здоровья граждан, Зеленский со своей шайкой не упускают возможности нажиться на этом и удовлетворить интересы, навязанные из вне.

Благодаря Виктору Медведчуку, у нас есть уникальная возможность закупить готовую и бюджетную вакцину "Спутник-V", и дать гражданам, право свободы самим решить вопрос вакцинации, но когда временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин после встрече с министром Степановым заявляет и дает инструкции, что Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник-V", которая не прошла 3 фазу клинических испытаний, становится очевидным факт прямого внешнего управления над решениями правительства, так как действительно цивилизованное и независимое государство, никогда таких заявлений не допустит в добавку затеяв скандал.

Более того, Зеленский вместе со Степановым во всю заявляют о плановых закупках американской вакцины Pfizer и Moderna в три дорога, которая также не прошла 3 фазу клинических испытаний. Можно сделать простой вывод, что власти действуют в интересах транснациональных компаний США, закупая вакцину от COVID-19, которой еще нет, и в этом им помогают посольство США в Украине, лоббируя их интересы.

Отвечая на вопрос, мы четко понимаем, что за дискредитацией стоит не только интерес транснациональных корпорации нажиться на Украине, а еще и возможность правительства задействовать коррупционные схемы транзита, поставки и распространения вакцины заложив свою финансовую разницу через компании прокладки, под которые уже готовят законодательство и подзаконные акты", - написал Никита Сучков.