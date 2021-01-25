Субсидии и реализация закона о соцполитике: В ВРУ хотят заслушать министра Лазебную

Министр социальной политики Марина Лазебная Фото из открытых источников

Министра пригласят на час вопросов к правительству

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во время часа вопросов к правительству парламентарии хотят заслушать министра социальной политики Марину Лазебную. Об этом глава ВРУ рассказал во время заседания Согласительного совета, которое транслировал телеканал ZIK.

"Относительно часа вопросов к правительству было только одно предложение - пригласить министра социальной политики Лазебную. Заслушать информацию о состоянии и проблемах реализации закона Украины о социальной политике", - сказал Разумков.

Он также уточнил, что речь идет о "комплексном" вопросе, который будет касаться и субсидий, и пожилых людей.

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Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь через субсидии.