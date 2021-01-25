live
Новости » Политика Читати новину українською

Субсидии и реализация закона о соцполитике: В ВРУ хотят заслушать министра Лазебную

Министр социальной политики Марина Лазебная Фото из открытых источников

Министра пригласят на час вопросов к правительству

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во время часа вопросов к правительству парламентарии хотят заслушать министра социальной политики Марину Лазебную. Об этом глава ВРУ рассказал во время заседания Согласительного совета, которое транслировал телеканал ZIK

"Относительно часа вопросов к правительству было только одно предложение - пригласить министра социальной политики Лазебную. Заслушать информацию о состоянии и проблемах реализации закона Украины о социальной политике", - сказал Разумков. 

Он также уточнил, что речь идет о "комплексном" вопросе, который будет касаться и субсидий, и пожилых людей. 

Новости по теме: Субсидии на электричество: В правительстве дали поручение обеспечить оперативное рассмотрение обращений

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь через субсидии.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В России на митингах задержали более трех тысяч человек, каждый десятый – ребенок "Северный поток-2" может подорвать доверие к Германии, — украинский посол "Украина решительно осуждает": МИД отреагировал на задержание протестующих в России Число задержанных на акциях протеста в России превысило две тысячи
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия в Харькове. Шокирующие платежки. Реформа школы. Байден - президент | Детали недели | 23.01.21
Завышенные тарифы. Майдан. Трагедия в Харькове. Реинтеграция Донбасса | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Пожар в Харькове. Тарифные протесты. ВР возвращается к работе | Детали дня | 22.01.21
Фальсификация коронавірусних справок. Компенсации для врачей | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Николай Азаров | Ток-шоу