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Стратегия экономического развития Донбасса появится в парламенте весной 2021 года, – Резников

Вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

По словам чиновника, документ будет включать три пути развития Донецкой и Луганской областей

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что стратегия экономического развития Донбасса появится в Верховной Раде весной 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что сейчас речь идет только о подконтрольной украинской власти территории Донбасса. "Продолжается работа над стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию", – сказал Резников.

По словам министра, документ будет концентрироваться на потребностях людей и территориальных общин. Сама стратегия будет включать развитие областей тремя путями: создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета; финансирование за счет международных доноров и организаций.

Кроме того, министр рассказал, что стратегия развития Донецкой и Луганской областей будет ориентирована на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест. При этом основой экономического роста должны стать местные общины. "Экономическое развитие Донбасса невозможно без развития общин, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения с временно неподконтрольными правительству территориями", – сказал Резников.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный украинской стороной в ТКГ "План действий по Донбассу" дает возможность провести выборы в ОРДЛО весной. По словам президента, для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность.

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