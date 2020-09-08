Стране нужен закон об оппозиции и парламентский контроль, – Плачкова

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Монобольшинство, имея абсолютную власть, делает что хочет, констатировала Татьяна Плачкова

В Украине должен работать парламентский контроль, а для этого следует принять закон об оппозиции.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Народный депутат отметила, что поднятие уровня минимальной заработной платы, которое произошло недавно, – это пиар-ход, ведь это повышение "съедят" коммунальные тарифы и повышение цен. Татьяна Плачкова подчеркнула, что в стране нужен парламентский контроль, а для этого следует принять закон об оппозиции, ведь сейчас провластная партия делает все что хочет.

"Если бы у нас работал парламентский контроль и хотя бы был принят закон об оппозиции, о чем мы постоянно говорим, но у нас же, к сожалению, монобольшинство этого не делает. Поэтому, имея всю власть, они делают абсолютно все что хотят, абсолютно бесконтрольно. Конечно, если бы у нас был бы принят закон об оппозиции и хотя бы оппозиция - любая - следила бы, старалась внести определенный баланс в то, что происходит, при полноте, к сожалению, сегодня непрофессиональной власти. Здесь, действительно, нужен закон об оппозиции, нужен парламентский контроль", – подчеркнула Татьяна Плачкова.

Напомним, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявлял, что первый вариант закона об оппозиции, который готовит нынешняя власть, могут внести на рассмотрение Верховной Рады в сентябре или октябре.

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