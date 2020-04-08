Стороны ТКГ достигли договоренностей по обмену удерживаемых лиц, - Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак Фото из открытых источников

Обмен должен состояться не позже Пасхи

Украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в частности, в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе”, - отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение вопросов безопасности и гуманитарных вопросов. Также важным является полное, всеобъемлющее и бессрочное соблюдение режима прекращения огня на постоянной основе.

Отмечается, что во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позже Пасхи.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Ранее журналистами был обнародован протокол заседания Трехсторонней контактной группы, в котором, в частности, приведен список лиц, которых Украина подготовила для обмена с ОРДЛО.