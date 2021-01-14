Столтенберг ждет плодотворного сотрудничества с Байденом и укрепления НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Он также осудил штурм Капитолия, который привел к человеческим жертвам

Новоизбранный Президент США Джо Байден предан трансатлантическим отношениям, что укрепит отношения между Северной Америкой и Европой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

"Я доверяю демократическим институтам Соединенных Штатов и ожидаю мирного процесса передачи власти. Я стремлюсь к плодотворному сотрудничеству с Джо Байденом как следующим президентом США", - сказал генсекретарь НАТО.

Столтенберг отметил, что Байден является твердо преданным трансатлантическому сотрудничеству в Альянсе и сильным сторонником укрепления сотрудничества между Северной Америкой и Европой.

Он в очередной раз назвал шокирующими и неприемлемыми события в Вашингтоне 6 января, когда толпа атаковала и частично захватила с применением насилия здание Конгресса.

Столтенберг подчеркнул, что все причастные к той "смертоносной атаке" должны быть привлечены к ответственности.

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Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия добилась большого прогресса в реформах и приближается к стандартам НАТО. Она должна использовать все возможности, чтобы ускорить вступление в альянс.