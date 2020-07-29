Столтенберг отреагировал на решение США вывести часть войск из Германии
По словам генсека НАТО, США провели консультации со всеми союзниками НАТО перед тем, как объявить решение о выводе войск из Германии
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что США провели "тесные консультации со всеми союзниками по Альянсу прежде чем заявить о решении вывести часть военнослужащих из Германии. При этом он отметил, что план "подчеркивает неизменную приверженность США к НАТО и европейской безопасности". Об этом сообщает Politico.
"Мир и безопасность в Европе важны для безопасности и процветания Северной Америки. Во времена, когда мир становится более непредсказуемым, мы сильнее и в большей безопасности, когда держимся вместе", - добавил он.
Ранее сообщалось, что премьер-министры четырех немецких земель обратились к членам Конгресса США с призывом заблокировать планы вывода американских войск из Германии.