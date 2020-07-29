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Столтенберг отреагировал на решение США вывести часть войск из Германии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

По словам генсека НАТО, США провели консультации со всеми союзниками НАТО перед тем, как объявить решение о выводе войск из Германии

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что США провели "тесные консультации со всеми союзниками по Альянсу прежде чем заявить о решении вывести часть военнослужащих из Германии. При этом он отметил, что план "подчеркивает неизменную приверженность США к НАТО и европейской безопасности". Об этом сообщает Politico.

"Мир и безопасность в Европе важны для безопасности и процветания Северной Америки. Во времена, когда мир становится более непредсказуемым, мы сильнее и в большей безопасности, когда держимся вместе", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что премьер-министры четырех немецких земель обратились к членам Конгресса США с призывом заблокировать планы вывода американских войск из Германии.

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