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Стипендии и гранты на зарубежное обучение: Зеленский учредил премии для отличников

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Теперь Кабмин должен предусмотреть расходы на такие выплаты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении стипендий для лучших участников ВНО, премий победителям олимпиад и грантов на обучение. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что указ предусматривает внедрение президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания с наивысшими результатами; премий для победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад по учебным предметам и грантов на обучение за рубежом. "Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину", – сказал Зеленский.

Теперь правительство должно в течение двух месяцев разработать и утвердить порядки назначения и выплаты президентских стипендий, премий и грантов. Кроме того, Кабмин должен предусмотреть в госбюджете расходы на такие выплаты.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для почти 200 молодых писателей и художников в разных сферах.

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Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в правительстве нарабатывают новые возможности стипендиального обеспечения в частности рассматривается возможность премирования студентов. По его словам, "студенчество должно быть удовлетворенным".

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