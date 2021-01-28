Стипендии и гранты на зарубежное обучение: Зеленский учредил премии для отличников
Теперь Кабмин должен предусмотреть расходы на такие выплаты
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении стипендий для лучших участников ВНО, премий победителям олимпиад и грантов на обучение. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что указ предусматривает внедрение президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания с наивысшими результатами; премий для победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад по учебным предметам и грантов на обучение за рубежом. "Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину", – сказал Зеленский.
Теперь правительство должно в течение двух месяцев разработать и утвердить порядки назначения и выплаты президентских стипендий, премий и грантов. Кроме того, Кабмин должен предусмотреть в госбюджете расходы на такие выплаты.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для почти 200 молодых писателей и художников в разных сферах.
Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в правительстве нарабатывают новые возможности стипендиального обеспечения в частности рассматривается возможность премирования студентов. По его словам, "студенчество должно быть удовлетворенным".