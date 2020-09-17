Степанова вызовут на фракцию из-за желания возглавить список "Слуги народа" в Одессе на выборах

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

Руководство фракции не понимает, как можно совмещать работу депутата в облсовете и министра здравоохранения в период пандемии

Главу Минздрава Максима Степанова вызовут на фракцию "Слуги народа" из-за его желания возглавить список СН в Одесский облсовет на местных выборах. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает PavlovskyNews.

Он не понимает, как можно совмещать работу депутата областного совета и министра здравоохранения в период пандемии.

"Думаю, мы вызовем Степанова на фракцию и пообщаемся. Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большой и важный вопрос", - сообщил Арахамия.

Ранее народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская заявила, что партия "Слуга народа" подала министра здравоохранения Максима Степанова первым номером в списке на местные выборы в Одесский областной совет.