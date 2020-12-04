Степанов не отвечает ни за какие действия и не владеет ситуацией в регионах, – нардеп Камельчук
Парламентарий назвал, что сегодня является значительным минусом главе ведомства
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов как менеджер Минздрава работает неструктурированно, не отвечает ни за какие действия и не владеет ситуацией в регионах.
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Юрий Камельчук.
Гость ток-шоу отметил, что врачи, которые работают на местах и борются с пандемией, – молодцы, и им нужно памятники ставить за то, что они работают при таком уровне оплаты труда. В то же время, он констатировал, что в медучреждениях есть проблемы с трубами, которыми кислород подводят к койко-местам.
"Это минус господину Степанову, что за столько времени этот вопрос не решил, не включился активно в этот вопрос", – отметил Юрий Камельчук.
Народный депутат также поделился информацией от своих коллег относительно "особенностей" поездок министра Степанова по регионам.
"Еще одна вещь о господине Степанове: я хочу признать – от своих коллег я это слышал неоднократно. Приезжает господин Степанов в регион, не знаю, с кем он там встречается, но с главными врачами он не встречается. Они потом звонят к депутатам и говорят – да, а где? Что? Мы же хотели поговорить, рассказать, обсудить, запланировать – его нет... Он возвращается в Киев, потом делает какую-то пресс-конференцию, якобы он где-то там был, с кем говорил. На мой взгляд, данный менеджер данного министерства абсолютно неструктурированно работает и не отвечает ни за какие действия. И впечатление - не владеет абсолютно ситуацией из регионов", - сказал Юрий Камельчук.
Напомним, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович заявил, что украинская медицина не подготовлена для борьбы с эпидемией COVID-19. Он утверждает, что глава Минздрава Максим Степанов продолжает вести губительную для медицины политику бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.
Читайте также: "Медведчук: Министр здравоохранения Степанов должен быть отправлен в отставку за ложь и циничные манипуляции".