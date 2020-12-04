Степанов не отвечает ни за какие действия и не владеет ситуацией в регионах, – нардеп Камельчук

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук NewsOne

Парламентарий назвал, что сегодня является значительным минусом главе ведомства

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов как менеджер Минздрава работает неструктурированно, не отвечает ни за какие действия и не владеет ситуацией в регионах.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Юрий Камельчук.

Гость ток-шоу отметил, что врачи, которые работают на местах и борются с пандемией, – молодцы, и им нужно памятники ставить за то, что они работают при таком уровне оплаты труда. В то же время, он констатировал, что в медучреждениях есть проблемы с трубами, которыми кислород подводят к койко-местам.

"Это минус господину Степанову, что за столько времени этот вопрос не решил, не включился активно в этот вопрос", – отметил Юрий Камельчук.

Народный депутат также поделился информацией от своих коллег относительно "особенностей" поездок министра Степанова по регионам.

"Еще одна вещь о господине Степанове: я хочу признать – от своих коллег я это слышал неоднократно. Приезжает господин Степанов в регион, не знаю, с кем он там встречается, но с главными врачами он не встречается. Они потом звонят к депутатам и говорят – да, а где? Что? Мы же хотели поговорить, рассказать, обсудить, запланировать – его нет... Он возвращается в Киев, потом делает какую-то пресс-конференцию, якобы он где-то там был, с кем говорил. На мой взгляд, данный менеджер данного министерства абсолютно неструктурированно работает и не отвечает ни за какие действия. И впечатление - не владеет абсолютно ситуацией из регионов", - сказал Юрий Камельчук.

Напомним, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович заявил, что украинская медицина не подготовлена для борьбы с эпидемией COVID-19. Он утверждает, что глава Минздрава Максим Степанов продолжает вести губительную для медицины политику бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

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