Стефанишина рассказала, какова цель военных учений НАТО в Черном море

Ольга Стефанишина Фото из открытых источников

Корабли НАТО вошли в Черное море 9 июля

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, рассказала, какова цель военных учений НАТО в Черном море, корабли которого 9 июля вошли в Черное море. Об этом она сообщила в Facebook.

"Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мероприятиям НАТО (SNMCMG2) второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины.

В НАТО отметили, что такие учения помогут повысить взаимосовместимость между союзниками и региональными партнерами ", - рассказала Стефанишина.

Она добавила, что в ближайшие дни запланированы визиты в порт Бургас (Болгария) и порт Одесса (Украина), с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с противодействием распространению пандемии COVID-19.

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Ранее сообщалось, что корабли Второй постоянной военно‑морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.