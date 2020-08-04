Стефанчук рассказал, при каких условиях вопрос о языке или изменении территорий может быть вынесен на референдум

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

Вопрос об изменении территорий может быть рассмотрен только в сторону их расширения, а вопрос о пересмотре закона о языке - при наличии 3 млн подписей избирателей

Первый заместитель главы Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук допустил возможность вынесения на референдум вопросов об изменении территорий и "языковом законе" при определенных условиях. Об этом шла речь в его интервью изданию "Фокус".

"Когда мы готовили документ, понимали, что могут быть разные трактовки, и не забывали, в какое время живем. Поэтому изменения территорий мы трактуем исключительно на расширение. Предохранителей в документе достаточно. Так, текст законопроекта незавершенный, депутаты вносят правки - не готов сказать, заложит ли кто-то из них какую-то мину подводного действия", - отметил Стефанчук.

Если говорить о статусе ОРДЛО, по которому нет единства в парламенте, представитель президента в Раде также считает, что данный вопрос может быть предметом референдума.

"Если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится", - прокомментировал парламентарий возможность рассмотрения статуса ОРДЛО.

Однако, чтобы исключить возможность манипуляций инструментами закона о народовластии со стороны России, предусмотрена процедура обращения в Конституционный Суд. Если этого недостаточно, есть возможность обращения в Венецианскую комиссию.

Что касается изменения закона о языках с помощью референдума, Стефанчук не исключил, что такая возможность тоже появится.

"Законопроект о всеукраинском референдуме прописан не для внесения изменений и дополнений, а исключительно на отмену закона или отдельных его частей. Языковой вопрос могут обсуждать в обществе, но, чтобы вынести его на общенациональный референдум, необходимо собрать 3 млн подписей избирателей", - отметил политик.

Новости по теме: Закон о народовластии: Эксперт по конституционному праву назвал, при каких условиях может состояться референдум

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право приняла "срочный общий вывод" относительно законопроекта №3612 о всеукраинском референдуме.