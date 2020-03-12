Стефанчук признал, что Верховная Рада допускала ошибки из-за поспешности и неопытности

"Многие из них мы уже сейчас исправляем"

То, что все называют "турборежимом", это нормальная процедура работы Верховной Рады – сокращенное рассмотрение вопросов. Его начали использовать, чтобы продемонстрировать, что Рада может работать быстрее и эффективнее.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Ведущая Наташа Влащенко поинтересовалась, доволен ли Руслан Стефанчук качеством законотворческой работы Верховной Рады в "турборежиме".

"То, что все называют "турборежимом", это нормальная процедура работы Верховной Рады, так называемое сокращенное рассмотрение вопросов. Она предусмотрена регламентом. Никто ничего не придумал дополнительно, просто мы начали использовать его, демонстрируя, что Рада может работать быстрее и эффективнее", – заявил Руслан Стефанчук.

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Он отметил, что таким образом было принято большое количество законов, притом, добавил первый заместитель председателя Верховной Рады, многие из законопроектов были разработаны, но лежали "мертвым грузом" в ВРУ предыдущих созывов, потому что им не давали возможность реализовываться.

"Делали ли мы ошибки? Ответ тоже – да. Мы сделали ошибки, и вы можете заметить то, что очень многие из них мы уже сейчас исправляем. Потому что, возможно, где-то какая-то поспешность, где-то, возможно, неопытность отдельных категорий народных депутатов дала возможность это допустить", – заявил Руслан Стефанчук.

Напомним, Руслан Стефанчук назвал планы Верховной Рады на время карантина в Украине.