Стефанчук: Опрос на выборах - это пробник референдума

Руслан Стефанчук. Фото GettyImages/Global Images Ukraine

Первый вице-спикер ВРУ не исключает, что некоторые из вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума. Он не исключил, что некоторые вопросы из опроса могут потом вынести и на референдум. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

"Всеукраинское опрос - это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какова позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", - отметил политик.

Стефанчук также прокомментировал законность проведения "всенародного опроса" параллельно с местными выборами.

"Это не законодательно определенная процедура, это хорошая инициатива с тем, чтобы впервые государство начало слушать мнение своих граждан, и чтобы граждане определяли, что для них важно", - заявил вице-спикер.

По его словам, позже президент Владимир Зеленский назовет вопросы, которые будут фигурировать в опросе.

"Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа... Я знаю все (вопросы, - ред.)... Эти вопросы сообщит только президент. Небольшое количество людей их знает, но сообщит только президент", - подчеркнул Стефанчук.

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Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан в день местных выборов прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов.

Позже в Офисе президента пояснили, что опрос, который анонсировал Зеленский на 25 октября в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.