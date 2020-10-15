Ставнийчук: За последние месяцы власть принудительно объединила большинство территориальных общин

ZIK

Общины оспаривают принудительное объединение, отметила юрист

В Украине за предыдущие 4 года из почти 12 тысяч территориальных общин было добровольно укрупнено 1469 общин, а за последние месяцы власть принудительно объединила все остальные.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук.

"В Украине за предыдущие четыре года из почти 12 тысяч территориальных общин было укрупнено, но в добровольном порядке 1469. За последние месяцы власть в принудительном порядке объединила все другие. Это примерно было меньше 10% территориальных общин. Все другие общины – в принудительном порядке, изменив законодательство. Даже не по представлению областных советов, как это было раньше, а по представлению председателей ОГА", – подчеркнула Марина Ставнийчук.

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Гостья ток-шоу добавила, что общины оспаривают такое принудительное объединение, однако им отказывают.

"Однако это не означает, что в любой период времени все эти беззакония, антиконституционные вещи не могут быть обжалованы в КСУ, и КСУ может поставить и дать соответствующую оценку всему, что происходит", – сказала Марина Ставнийчук.

Как сообщали, из-за создания Львовской объединенной территориальной общины в области блокировали дороги.

Раньше президент Владимир Зеленский подписал проект закона №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабинет министров Украины уполномочили определять административные центры областных территориальных общин.