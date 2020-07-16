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Ставнийчук о Минских соглашениях: Команда власти не видит выхода, поэтому они толкутся на одном месте

Телеканал ZIK

Сегодня ситуация патовая уже не только для Порошенко, не только для Зеленского, но и для Украины

Непродуманная позиция Украины относительно Минских соглашений была, есть и остается. Президент Зеленский и его команда не видят выхода, поэтому они толкутся на одном месте. 

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила бывший член Венецианской комиссии (2009-2013 гг.) Марина Ставнийчук.

"Для меня было совершенно очевидно, еще когда подписывался "Минск-1" и "Минск-2", я неоднократно об этом говорила, что Петр Порошенко завел в глубокий угол Украину в Конституционном и политическом процессе, подписывая и принимая на себя ответственность по выполнению Минских соглашений", – заявила гостья ток-шоу.  

Вместе с тем она добавила, что президент Зеленский имел короткий период времени, "открытое окно возможностей", когда вступил в президентские полномочия, для того, чтобы изменить содержание Минских договоренностей.

"У него был режим огромного народного доверия. И руководство Франции, Германии, не могли не считаться с этим внутренним доверием, которое имел Зеленский. Более того, был период открытого окна, когда все были готовы встать на позицию очередности тех положений по обеспечению их выполнения. Но, к сожалению, сегодня ситуация патовая уже не только для Порошенко, не только для Зеленского, но и для Украины", – отметила эксперт.   

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Более того, добавила Ставнийчук, если Украина единолично выйдет из Минских договоренностей, то это хорошее основание для снятия санкций с РФ.

"Непродуманная позиция Украины была, есть и остается. Президент Зеленский и его команда не видит выхода, поэтому они толкутся на одном месте", – прокомментировала Марина Ставнийчук.

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Как сообщалось, Европейский Союз не видит другого пути к миру в Украине, кроме полного выполнения всего комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями. Об этом говорится в официальном ответе Европейского Совета (высший координирующий орган ЕС) на запрос депутата Европарламента Максимилиана Кра, который он подал в связи с Мирными инициативами председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

В свою очередь "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от президента Владимира Зеленского отказаться от курса на эскалацию конфликта.

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