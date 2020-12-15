Статус Донбасса и госбюджет: Рада собирается на очередное заседание

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Нардепы рассмотрят внесение изменений в Бюджетный кодекс

Сегодня, 15 декабря, народные депутаты собрались на очередное пленарное заседание, во время которого планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о государственном бюджете страны на 2021 год и ряд других документов. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Так, нардепы рассмотрят внесение изменений в Бюджетный кодекс. В то же время ВРУ займется внесением изменений в закон относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Вместе с тем народные избранники рассмотрят проект закона О государственном бюджете Украины на 2021 год.

Еще одним пунктом станет голосование за включение в повестку дня и принятие решения относительно особого статуса Донбасса и изменений в закон "О предотвращении коррупции".

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть закон о продлении особого статуса Донбасса во вторник 15 декабря.