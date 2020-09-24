live
Новости » Политика Читати новину українською

Рейтинг партии "За майбутнє" за неделю вырос до 5,9%, - опрос

Фото из открытых источников

Рейтинг политической партии "За майбутнє" за неделю вырос с 5,8% до 5,9%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга социологической группы "Рейтинг", опубликованные 24 сентября.

Так, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах партия "За майбутнє" набирает 5,9%, что свидетельствует о росте ее рейтинга. 

Исследование проводилось группой "Рейтинг" в течение 19-22 сентября этого года. В нем приняло участие население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Добирались из Умани инкогнито: В Одесской области пограничники задержали группу хасидов "без документов" В Умани поймали пропагандиста, который призывал к уничтожению евреев В Умани во время празднования Рош ха-Шана правоохранители составили семь админпротоколов Хасиды полностью освободили территорию на границе Украины, оставив кучи мусора. Фото
Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Неоправданные зарплаты чиновников. Проект бюджета-2021. Заседание ООН | Детали дня | 23.09.20
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Рынок земли в Украине. Языковые изменения.Работа мечты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу