Рейтинг партии "За майбутнє" за неделю вырос до 5,9%, - опрос

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Рейтинг политической партии "За майбутнє" за неделю вырос с 5,8% до 5,9%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга социологической группы "Рейтинг", опубликованные 24 сентября.



Так, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах партия "За майбутнє" набирает 5,9%, что свидетельствует о росте ее рейтинга.

Исследование проводилось группой "Рейтинг" в течение 19-22 сентября этого года. В нем приняло участие население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.