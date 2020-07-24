Стало известно, сколько Зеленский заработал за июнь
На время карантина зарплата в органах государственной власти ограничена 47,2 тыс. гривен
Президент Украины Владимир Зеленский за июнь получил заработную плату в размере 28 тысяч гривен. Об этом УН сообщили в Государственном управлении делами.
"Заработную плату Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июне 2020 года начислено в размере должностного оклада - 28 000 гривен", — говорится в ответе ГУД.
Однако, из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов. Таким образом глава государства получил 22 540 гривен заработной платы.
Кроме этого, надбавки и премии к зарплате президента законодательством не предусмотрены.
Заметим, на время карантина зарплата в органах государственной власти ограничена 47,2 тысяч гривен. Однако это ограничение не касается Президента, ведь его зарплата фиксированная и составляет сумму, меньше указанной.
Напомним, недавно Владимир Зеленский продал дом в селе Иванковичи в Киевской области и временно переехал со своей семьей в государственную резиденцию "Конча-Заспа".