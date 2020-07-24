Стало известно, сколько Зеленский заработал за июнь

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

На время карантина зарплата в органах государственной власти ограничена 47,2 тыс. гривен

Президент Украины Владимир Зеленский за июнь получил заработную плату в размере 28 тысяч гривен. Об этом УН сообщили в Государственном управлении делами.

"Заработную плату Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июне 2020 года начислено в размере должностного оклада - 28 000 гривен", — говорится в ответе ГУД.

Однако, из начисленной суммы было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов. Таким образом глава государства получил 22 540 гривен заработной платы.

УН

Кроме этого, надбавки и премии к зарплате президента законодательством не предусмотрены.

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Заметим, на время карантина зарплата в органах государственной власти ограничена 47,2 тысяч гривен. Однако это ограничение не касается Президента, ведь его зарплата фиксированная и составляет сумму, меньше указанной.

Напомним, недавно Владимир Зеленский продал дом в селе Иванковичи в Киевской области и временно переехал со своей семьей в государственную резиденцию "Конча-Заспа".