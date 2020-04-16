Стало известно, сколько получила Венедиктова за первый месяц работы генпрокурором

Ирина Венедиктова из открытых источников

Оклад генпрокурора составляет 93 648 гривен

Первая заработная плата генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на своей новой должности составила 73 033 гривни. Об этом говорится в официальном ответе Офиса генпрокурора на информационный запрос "Украинских Новостей".

Согласно сообщению, в марте у Венедиктовой было всего 11 рабочих дней (ее назначили 17 марта, - ред.). Оклад генпрокурора составляет 93 648 гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

В ответе из ОГУ не указано, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила "чистыми" на руки.

Украинские Новости

Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины. За ее кандидатуру проголосовали 269 парламентариев.

В тот же день, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового Генерального прокурора Украины.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова убеждена, что подозрение одесскому радикалу Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, будет объявлено в любом случае.