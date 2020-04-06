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Стало известно, кто завалил правками "антиколомойский" закон

Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа")

 censor.net.ua

Депутаты принадлежат к так называемой группе "слуга Коломойского"

Народные депутаты Антон Поляков и Ольга Василевская-Смаглюк подали 7500 поправок ко второму чтению закона о банках, который запретит возвращение ПриватБанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Об этом сообщают в Центре противодействия коррупции.

Как отмечают активисты, из общих более 13 000 правок 6000 подал исключенный из фракций "Слуга Народа" Антон Поляков, и это рекорд.

Также около 1500 правок, подала представительница фракции, "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

В ГПК говорится, что еще двое депутатов из так называемой "группы Коломойского", фамилии которых сейчас выясняются, подали еще по полторы тысячи правок.

Напомним, ранее сообщалось, что к так называемому "антиколомойскому" закону, который запрещает возвращение ПриватБанка бывшим владельцам, внесли рекордных 13 тысяч поправок.

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