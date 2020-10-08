Стало известно, кто заменит Вакарчука в Раде

Народным депутатом от "Голоса" станет Андрей Шараскин

Андрей Шараскин Музей становления украинской нации

Экс-нардепа Святослава Вакарчука в Верховной Раде заменит доброволец, ученый, режиссер и актер Андрей Шараскин. Об этом сообщила пресс-служба партии "Голос" в Фейсбук.

Отмечается, что Андрей Шараскин ожидает на постановление ЦИК о признании избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом. При этом в "Голосе" отметили, что он проходит в парламент автоматически, ведь предыдущая кандидат Алина Свидерская не подала документы в ЦИК. "Сегодня прошел последний день, когда она должна была подать документы в ЦИК, поэтому автоматически заходит Шараскин. Алина приняла решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду", – сказал пресс-секретарь партии "Голос" Ярема Дух.

Известно, что с августа 2014 по январь 2016 годов Шараскин участвовал в конфликте на Донбассе. Впоследствии был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам. В 2019 году будущий нардеп стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

Как сообщают в партии, Шараскин имеет орден "За мужество" III степени за участие в защите Донецкого аэропорта, знак отличия президента Украины – медаль "Участник контртеррористической операции", а также знак отличия министра обороны "Знак почета".

Напомним, 26 июня на внеочередном съезде партии "Голоса" делегаты приняли решение о прекращение депутатских полномочий Святослава Вакарчука. О таком решении членов "Голоса" попросил сам Вакарчук, ведь в Раде не набралось достаточного количества голосов за прекращение его полномочий.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия признала избранной народным депутатом Украины Алину Свидерскую. Она была кандидатом №19 в избирательном списке в народные депутаты от партии "Голос".