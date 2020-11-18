Стало известно, когда в Кривом Рогу проведут выборы городского главы

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Во втором туре за кресло мэра сразятся Шевчик и Павлов

Второй тур выборов мэра Кривого Рога был перенесен на 6 декабря, поскольку действующий городской глава Юрий Вилкул отказался от участия по состоянию здоровья. Об этом пишет Zn.ua.

Отмечается, что соответствующее решение приняла территориальная избирательная комиссия, рассмотрев заявление действующего городского главы Юрия Вилкула о снятии своей кандидатуры с выборов.

Таким образом, во втором туре за кресло мэра будут бороться кандидат от "Слуг народа" Дмитрий Шевчик и представитель ОПЗЖ Константин Павлов.

Напомним, победителем выборов городского головы в городе Хмельницкий стал кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", действующий мэр Александр Симчишин. Так, согласно обнародованной информации на официальном сайте ЦИК, за Александра Симчишина проголосовали 74062 избиратели. Это составляет 86,83 процента.